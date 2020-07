Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Fahrrad entwendet

Olpe (ots)

Am Sonntag (19. Juli) hat ein Radbesitzer den Diebstahl seines Trekkingrades bei der Polizei angezeigt. Der Besitzer gab an, zwischen 18 und 22.45 Uhr sein Rad auf dem Fußweg der Mühlenstraße neben der Musikschule/Altes Lyzeum abgestellt und mit einem Zahlenkettenschloss an ein Geländer geschlossen zu haben. Das Fahrrad war von der Marke Kettler, weiß, circa sechs Jahre alt mit einer 21-Gang-Kettenschaltung. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

