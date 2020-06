Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg (Nachtrag)

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lastrup/ Schnelten - Unerlaubte Abfallentsorgung

Bislang unbekannte Verursacher haben in der Zeit von Sonntag, 07. Juni 2020, 10.00 Uhr, bis zum Montag, 08. Juni 2020, 10.00 Uhr, in einem Waldstück an der Verlängerung der Straße Im Hohen Frosch vermutlich mit einem Fahrzeug mehrere Kanister, Schläuche und einen Koffer mit Abfall unerlaubt entsorgt. Ein Kanister war mit Diesel gefüllt. Eine Entsorgung des Abfalles ist veranlasst worden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Vorfall oder zu den Gegenständen geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Löningen (Tel. 05432/9500) in Verbindung zu setzen.

