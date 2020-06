Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Friesoythe- Diebstahl eines E-Bikes

Am Mittwoch, den 03.Juni 2020, zwischen 08.00 Uhr und 16.00 Uhr wurde durch bislang unbekannte Täter eine E-Bike/Pedelec der Marke Victoria, Trapek entwendet. Das verschlossene Fahrrad stand zum Tatzeitpunkt in der Moorstraße vor einen dortigen Fahrradhandel und hatte einen Wert von etwa 2500 Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Friesoythe (Tel.:04491-93160) in Verbindung zu setzen.

Saterland/ Ramsloh - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Montag, den 08.Juni 2020, gegen 15.50 Uhr befuhr ein 31-jähriger Saterländer mit seinem PKW, VW die Friedhofstraße. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss stand. Ein entsprechender Vortest verlief positiv. Bei dem Fahrzeugführer wurde eine Blutentnahme durchgeführt und eine Weiterfahrt untersagt. Ein Ordnungswidirigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

Friesoythe- Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Montag, den 08.Juni 2020, gegen 17.00 Uhr befuhr ein 56-jähriger Friesoyther mit seinem PKW, Seat die Spreestraße. Als er an der Einmündung zur Ellerbrocker Straße nach rechts abbiegen wollte, übersah er eine 48-jährige Friesoytherin, die mit ihrem Fahrrad den dortigen Radweg in Richtung Markhausen befuhr. Es kommt zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, woraufhin die Radfahrerin stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1200 Euro.

Saterland/ Fermesand- Fahren ohne Führerschein

Am Montag, den 08.Juni 2020, gegen 15.40 Uhr befuhr ein 22-jähriger Saterländer mit seinem Kleinkraftrad die Hauptstraße. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer keinen Führerschein hatte. Gegen den Saterländer wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Saterland/ Scharrel- Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Montag, 08. Juni 2020, gegen 17.00 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte eine 38-jährige PKW-Fahrerin aus Saterland in der Hauptstraße. Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellten die Polizeibeamten fest, dass die 38-jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Der PKW-Fahrerin wurde die Weiterfahrt untersagt. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde gegen die 38-jährige eingeleitet. Ein weiteres Strafverfahren wurde gegen den PKW-Halter, einem 39-jähriger aus Saterland, eingeleitet. Dieser war zum Zeitpunkt der Verkehrskontrolle Beifahrer im PKW und ließ die Fahrt der 38-jährigen zu.

