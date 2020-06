Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Lastrup/ Schnelten - Unerlaubte Abfallentsorgung

Bislang unbekannte Verursacher haben in der Zeit von Sonntag, 07. Juni 2020, 10.00 Uhr, bis zum Montag, 08. Juni 2020, 10.00 Uhr, in einem Waldstück an der Verlängerung der Straße Im Hohen Frosch vermutlich mit einem Fahrzeug mehrere Kanister, Schläuche und einen Koffer mit Abfall unerlaubt entsorgt. Ein Kanister war mit Diesel gefüllt. Eine Entsorgung des Abfalles ist veranlasst worden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Vorfall oder zu den Gegenständen geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Löningen (Tel. 05432/9500) in Verbindung zu setzen.

Cloppenburg- Verkehrsunfallflucht

Wie der Polizei jetzt bekannt wurde, kam es am Freitag, 05. Juni 2020, zwischen 13.00 Uhr und 15.30 Uhr, in der Straße Am Dornkamp zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte einen an der Straße geparkten VW Golf Plus. Anschließend entfernte sich der Verkehrsteilnehmer von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Emstek- Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 08. Juni 2020, zwischen 00.00 Uhr und 08.00 Uhr, kam es in der Wilhelm-Bunsen-Straße auf dem Parkplatz eines Fleischwarenverpackungsbetriebs zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigten einen abgestellten VW Tiguan, sodass Sachschaden in Höhe von ca. 1500 Euro entstand. Anschließend entfernte sich der Verkehrsteilnehmer von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek (Tel. 04473-2306) entgegen.

Cappeln- Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 08. Juni 2020, gegen 18.05 Uhr, kam es in der Straße Helskamp zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine bislang unbekannte Verkehrsteilnehmerin mit einem PKW die Straße Helskamp in Richtung Cappelner Straße. Nach einer scharfen Rechtskurve geriet diese auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem dort geparkten weißen Mercedes 211 CDI. Anschließend entfernte sich die Verkehrsteilnehmerin von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro zu kümmern. Bei dem mitgeführten PKW soll es sich um einen roten BMW, vermutlich 1er Serie mit einem Cloppenburger Kennzeichen gehandelt haben.

Emstek- Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Montag, 08. Juni 2020, gegen 18.30 Uhr, kam es in der Emsteker Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 58-jähriger Fahrer aus Cappeln beabsichtigte mit einer Zugmaschine samt Anhänger von der Emsteker Straße nach links in den Herzog-Erich-Weg abzubiegen. Aufgrund defekter Blinker bemerkte ein dahinter befindlicher 19-jähriger Kradfahrer aus Emstek dies nicht und setzte zum Überholen an. Der 19-jährige wich aufgrund des Abbiegevorganges aus und stürzte. Hierbei verletzte sich der 19-jährige leicht. Am Krad entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro.

