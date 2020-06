Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Vechta- Sachbeschädigung an PKW

Zwischen Sonntag, 07. Juni 2020, 20.00 Uhr, und Montag, 08. Juni 2020, 09.00 Uhr, kam es in der Landwehrstraße auf einem dortigen Vereins-Parkplatz zu einer Sachbeschädigung. Ein bislang unbekannter Täter zerstach einen Reifen eines grauen 3er BMW. Der entstandene Sachschaden wird bislang auf 400 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

Steinfeld- Verkehrsunfallflucht

Zwischen Samstag, 06. Juni 2020, 06.00 Uhr, und Montag, 08. Juni 2020, 13.00 Uhr, kam es auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Große Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer fuhr vermutlich mit einem PKW gegen einen geparkten Mitsubishi Space Star. Anschließend entfernte sich der Verkehrsteilnehmer von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Steinfeld (Tel. 05492-2533) entgegen.

Neuenkirchen-Vörden- Verkehrsunfall mit leicht verletzten Personen

Am Montag, 08. Juni 2020, gegen 15.05 Uhr, ereignete sich auf der Wittenfelder Straße ein Verkehrsunfall. Eine 38-jährige PKW-Fahrerin aus Bramsche befuhr die Wittenfelder Straße in Richtung Osnabrück. Als die 38-jährige zwei vorausfahrende PKW überholte, übersah diese einen dritten PKW einer 37-jährigen aus Steinfeld, welche zu diesem Zeitpunkt nach links in die Straße Wittenfeld abbog. Es kam zu einem Zusammenstoß, wobei die beiden PKW-Fahrerinnen sowie eine 4-jährige Mitfahrerin im PKW der 37-jährigen leicht verletzt wurden. Alle drei Verletzten wurden einem Krankenhaus zugeführt. Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 11000 Euro.

