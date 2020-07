Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Motorradfahrer bei Alleinunfall verletzt

Attendorn (ots)

Bei einem Alleinunfall am Samstag (18. Juli) gegen 11.55 Uhr auf der L 880 zwischen Oberveischede und Mecklinghausen hat sich ein 48-Jähriger verletzt. Dieser befuhr mit seinem Krad die Straße in Richtung Attendorn. Nach derzeitigem Ermittlungsstand geriet das Motorrad, aus bislang ungeklärten Gründen, im Verlauf einer Rechtskurve in den Gegenverkehr, streifte dort die Leitplanke, kam wieder auf die Fahrbahn und stürzte schlussendlich im Gegenverkehr auf die linke Seite. Der 48-Jährige kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden im dreistelligen Eurobereich.

