Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Verkehrsunfall mit Personenschaden in Attendorn-Kraghammer

Attendorn (ots)

Am 18.07.2020 um 15:30 Uhr befuhr ein 58-jähriger Autofahrer die L 512 aus Richtung Attendorn kommend in Fahrtrichtung Olpe. Zur gleichen Zeit befuhr ein 67-jähriger Radfahrer den Radweg in die gleiche Richtung. Der Autofahrer beabsichtigte nach links auf einen Parkplatz abzubiegen und übersah dabei den Radfahrer. Es kam zu einem Zusammenstoß zwischen dem Radfahrer und der linken Autoseite. Der Radfahrer erlitt hierbei Schürfwunden am Bein. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1000 Euro.

