Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Zweimal ordnungswidrig gehandelt

Bad Muskau (ots)

Wegen ordnungswidrigen Verhaltens wird ein polnischer Bürger nun mit Post von der Bundespolizei sowie vom Landratsamt Görlitz rechnen müssen. Der 27-Jährige war am Samstag gegen Mittag von Polizisten des Weißwasseraner Reviers in Bad Muskau angetroffen worden. Diese verständigten die Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf, weil der Betroffene offenbar durch die Neiße von Polen nach Deutschland gelangt war und er obendrein keine Papiere mitführte. Auf Nachfrage erklärte er, dass er seine in Bad Muskau lebende Freundin besuchen wolle, er aber angesichts der derzeitigen Situation um Corona bzw. der Reisebeschränkungen einen kurzen Weg außerhalb der offiziellen Grenzübergänge suchte. Hinsichtlich der fehlenden Papiere wurde eine erste Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen des Verstoßes gegen das Freizügigkeitsgesetz, eine zweite wegen des Verstoßes gegen die sächsische Corona-Schutz-Verordnung erstattet. Der Samstag in Deutschland endete für den Besucher aus dem polnischen Zary (Sorau) mit einem Platzverweis und einer Fahrt im Streifenwagen zur Görlitzer Stadtbrücke.

