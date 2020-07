Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Jugendliche befestigen Absperrband über Straße

Olpe

Eine Gruppe von Jugendlichen (15 bis 17 Jahre) hat in der Nacht von Samstag (18. Juli) auf Sonntag(19. Juli) gegen 0.30 Uhr ein Absperrband über die Kolpingstraße in Olpe gespannt. Da das Band durch die Dunkelheit schlecht zu sehen war, mussten mehrere passierende Fahrzeuge eine Vollbremsung einlegen oder fuhren sogar durch die Barriere. Als ein Anwohner die Gruppe zur Rede stellen wollte, beleidigte einer der Jugendlichen diesen und drohte ihm. Die Polizei schrieb unter anderem eine Anzeige wegen "Gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr" sowie Bedrohung.

