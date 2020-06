Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 010620-423: Traktor-Oldtimer gestohlen

Radevormwald (ots)

Einen 1966 gebauten Traktor vom Typ Deutz 5005 haben Unbekannte aus einer Scheune an der 3. Ülfe gestohlen. Der Traktor war mit deN Kennzeichen GM-DZ 5005 versehen und ist in der Zeit zwischen dem 14. und dem 29. Mai gestohlen worden. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

