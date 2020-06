Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 010620-422: Waldbrand durch Böller verursacht?

Gummersbach (ots)

Zu einem Waldbrand wurde die Feuerwehr gegen 23.00 Uhr am Freitag (29. Mai) im Bereich der Straße "Zum Steinbruch" in Gummersbach-Derschlag gerufen. Durch die frühzeitige Entdeckung des Brandes und das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte der Brand rasch unter Kontrolle gebracht werden. Die Ursache des Brandes ist noch nicht geklärt - gegebenenfalls ist der Brand aber durch Böller verursacht worden, die in dem Bereich etwa vier Stunden zuvor von zwei unbekannten Personen gezündet wurden. Ein Zeuge hatte gegen 19 Uhr in dem Bereich zwei Kinder oder Jugendliche mit Fahrrädern beobachtet, die dort Böller in den Wald geworfen hatten.

