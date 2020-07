Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Taschendieb erfolgreich

Wenden (ots)

Wenden - Am Dienstagmittag befand sich eine 89-Jährige zwischen 14:00 und 14:30 Uhr zum Einkaufen in einem Verbrauchermarkt in der Koblenzer Straße in Gerlingen. Sie hängte ihre Handtasche an den Einkaufswagen. Als sie diesen für kurze Zeit unbeaufsichtigt ließ, nutzte ein unbekannter Täter die günstige Gelegenheit und stahl die darin befindliche Geldbörse mit mehreren hundert Euro Bargeld, Bankkarte und diversen persönlichen Papieren.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe

Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe

Telefon: 02761 9269 2200

E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de

https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell