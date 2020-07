Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Zwei PKWs von Unbekannten geöffnet

Olpe (ots)

Unbekannte brachen am Montag in Olpe zwei PKWs auf.

In einem Parkhaus in der Maria-Theresia-Straße zerstörten sie zwischen 12.20 und 12.45 Uhr die Scheibe der Beifahrertür. Nach dem Öffnen entwendeten sie eine Tasche sowie einen Geldbeutel.

An einem auf einem Parkplatz in der Manfred-Schöne-Straße abgestellten Renault wurde in der Zeit zwischen 14 und 14.30 Uhr ein Seitenfenster eingeschlagen. Offensichtlich entriegelten der oder die Täter die Tür durch die entstandene Öffnung. Hier wurde eine Geldbörse entwendet.

Ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht ist derzeit unbekannt. Etwaige Zeuge werden gebeten sich mit der Polizei in Olpe unter der Telefonnummer 02761-9269-0 in Verbindung zu setzen. Der Gesamtschaden liegt im dreistelligen Bereich.

Unabhängig von den Sachverhalten empfiehlt die Polizei nach dem Verlassen des Fahrzeuges keine Wertgegenstände im Innenraum zurückzulassen und den PKW abzuschließen.

