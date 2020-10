Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Verkehrsunfall mit Personenschaden - Kleinkraftradführer schwer verletzt

Kamen (ots)

Am Samstag, 24.10.2020 gegen 19.40 Uhr, kam es in Kamen auf der Lenningser Straße zu einem Verkehrsunfall, bei der ein 63jähriger Fahrzeugführer aus Dortmund schwer verletzt wurde. Der 63jährige befuhr mit seinem Kleinkraftrad die Lenningser Straße in Kamen aus Bönen kommend in Fahrtrichtung Werver Mark als er aus unbekannter Ursache gegen ein am Straßenrand abgeparkten Pkw auffuhr. Durch die Kollision wurde der 63jährige schwer verletzt. Er musste eine Krankenhaus zugeführt werden, wo er stationär verblieb. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro.

