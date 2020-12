Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: VW-Fahrer kollidiert mit Müllwagen

Porta Westfalica, Stadthagen (ots)

Schwer verletzt wurde am Dienstagmorgen bei einem Verkehrsunfall ein Golf-Fahrer aus Stadthagen.

Nach ersten Ermittlungen der Polizei war der 38-jährige Mann gegen 5.40 Uhr von der B 482 kommend auf die Abfahrt nach Lerbeck gefahren. Als er an der dortigen Einmündung auf den Kirchweg einzubiegen beabsichtigte, kam es zum Zusammenstoß mit dem in Richtung Neesen fahrenden Müllwagen eines 46-jährigen Fahrers. Dessen tonnenschwerer Lastwagen erfasste den Volkswagen an der Fahrerseite mit erheblicher Wucht.

Rettungssanitäter, darunter ein Notarzt, brachten den Stadthäger ins Klinikum. Der LKW-Fahrer blieb unverletzt. Zur Unfallaufnahme sperrten die Beamten den Kirchweg. Der PKW wurde abgeschleppt.

