Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Polizei überprüft Radfahrer: Beleuchtungsmängel gefährden Sicherheit im Straßenverkehr

EspelkampEspelkamp (ots)

Einsatzkräfte der Polizeiwache Espelkamp haben am Mittwochmorgen Fahrradkontrollen durchgeführt und dabei zahlreiche Mängel festgestellt. Ab 7 Uhr hatten sich die Beamten auf der Brücke der Koloniestraße über die B 239 in Höhe des Bahnhofs postiert und dabei ihr Augenmerk insbesondere auf die Beleuchtung der Zweiräder gerichtet.

Bei der rund einstündigen Aktion ahndeten die Ordnungshüter 30 Verstöße wegen Mängel an der Beleuchtung sowie anderer Vergehen. So wurden diverse schriftliche Verwarnungen in Höhe von jeweils 20 Euro für eine mangelhafte Beleuchtung fällig. Verstöße von Minderjährigen zogen verkehrserzieherische Gespräche nach sich. Wachleiter Sven-Otto Deubel zeigte sich angesichts der Vielzahl von Beleuchtungsmängeln in so kurzer Zeit überrascht. "In der dunklen Jahreszeit schafft nur Sichtbarkeit die notwendige Sicherheit im Straßenverkehr. Daher sollten eine funktionstüchtige Beleuchtung und das Tragen reflektierender Kleidung für Radfahrer eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein", so der Einsatzleiter abschließend.

