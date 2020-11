Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressebericht des PK Bad Harzburg vom 19.11.2020

GoslarGoslar (ots)

Unbekannte entwenden mehrere Kfz-Kennzeichen

In der Nacht vom 17. auf den 18.11.2020, zwischen 22:30 Uhr - 08:00 Uhr, wurden in der Straße Am Langenberg im Bad Harzburger Ortsteil- Harlingerode, an sechs Pkw die vorderen Kfz-Kennzeichen, durch unbekannte Täter entwendet. Hinweise nimmt die Polizei Bad Harzburg unter der Rufnummer 05322/91111-0 entgegen.MAP

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar

Polizeikommissariat Bad Harzburg

Telefon: 05322-91 111-0

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell