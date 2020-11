Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressebericht Polizei Vienenburg, Mittwoch 18.11.2020

GoslarGoslar (ots)

Vorfahrt nicht beachtet / eine verletzte Person nach Unfall

Mittwoch, 18.11.2020, 10.13 Uhr, Vienenburg, Goslarer Straße in Höhe Nr. 80. Beim Einfahren in den fließenden Verkehr mißachtete der 72-jährige Fahrer eines Pkw Ford die Vorfahrt eines Pkw VW aus Goslar. Der 65-jährige Fahrzeugführer wurde leicht verletzt, es entstand Sachschaden in Höhe von 9000 Euro. Ein Strafverfahren bzgl. fahrlässiger Körperverletzung wurde eingeleitet.

