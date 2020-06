Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Hochsitze umgeworfen

Oberschlettenbach (ots)

Zwischen dem 26. und 28.06.20 wurden im Jagdbezirk von Oberschlettenbach zwei Hochsitze umgeworfen und dadurch beschädigt. Die Hochsitze standen in den Gewannen Michelsbühl und Hasenstein. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich mit der Polizei in Bad Bergzabern in Verbindung zu setzen. Tel. 06343 93340 oder per E-Mail pibadbergzabern@polizei.rlp.de

