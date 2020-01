POL-ST: Steinfurt-Bu., Verkehrsunfall mit Verletzten

Polizei Steinfurt

Ein 20-jähriger Pkw-Fahrer aus Wettringen war am Montagabend (20.01.2020) auf der Landstraße 580 im Bereich Hollich unterwegs. Beim Abbiegen nach links auf die B 54 in Richtung Münster kam es zur Kollision mit dem entgegenkommenden Pkw eines 56-jährigen Horstmarers, der in Richtung Burgsteinfurt fuhr. Bei dem Frontalzusammenstoß wurden beide Fahrer verletzt. Sie wurden in Krankenhäuser gebracht. Es entstanden Sachschäden in Höhe von cirka 30.000 Euro.

