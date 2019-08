Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Brand in Waldstück

Marsberg (ots)

Am Dienstag gegen 19:45 Uhr brannte es in einem Wald an der Straße "Am Beuststollen". Eine circa zwei Quadratmeter große Fläche geriet aus noch ungeklärter Ursache in Brand. Ein Zeuge beobachtete eine Person mit folgender Beschreibung in der Nähe des Tatorts:

- Circa 18-30 Jahre alt

- Beige Hose

- Weißes T-Shirt

Der Mann fuhr auf einem Fahrrad davon.

Möglicherweise steht der Fahrradfahrer in Verbindung mit dem Brand. Die Ermittlungen dauern an.

Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Marsberg unter der 02992 / 90 200 3711.

