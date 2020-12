Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Randalierer und Sachbeschädigungen in Schnathorst beschäftigen Polizei

HüllhorstHüllhorst (ots)

Zwei Sachbeschädigungen und ein Randalierer beschäftigten die Polizei am Montag und Dienstag in Schnathorst. Die Beamten sehen einen möglichen Zusammenhang.

Zunächst wurden die Einsatzkräfte am Montagabend gegen 21.20 Uhr zu einem Haus an der Mindener Straße gegenüber der Einmündung Lübber Siek gerufen. Hier hatte laut Zeugen ein offenbar angetrunkener Mann eine Haustür beschädigt. Zuvor hatte der Unbekannte dortige auf dem Balkon befindliche Bewohner beschimpft und sich ihnen gegenüber aggressiv gezeigt.

Möglicherweise randalierte der Unbekannte zudem auf dem benachbarten Gelände eines Schnellimbiss an der Ecke Mindener Straße/Oeynhausener Straße. Hier wurde am Dienstagmorgen festgestellt, dass mit einem abgebrochenen Stuhlbein die Scheibe eines dort aufgestellten Automaten für Getränke und Süßigkeiten demoliert war.

Schließlich mussten die Ordnungshüter am Dienstagabend wegen eines Streits an der Tengerner Straße in Höhe der Kirchgasse einschreiten. Der 31-jährige Randalierer erhielt von den Einsatzkräften einen Platzverweis. Ob der Mann in Verbindung mit den tags zuvor verübten Beschädigungen in Verbindung steht, ist jetzt Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: 0571/8866 1300/-1301 /-1302

E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de

http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de





Außerhalb der Bürozeit:



Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell