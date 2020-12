Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Unfall vor der Polizeiwache: Motorradfahrer verletzt

LübbeckeLübbecke (ots)

Zu einer Kollision zwischen einem Auto und einem Motorradfahrer ist es am Montagnachmittag auf der Osnabrücker Straße in Höhe der dortigen Polizeiwache gekommen. Dabei erlitt der 39-jährige Zweiradfahrer aus Lübbecke leichte Verletzungen.

Eine 42-jährige Frau war gegen 16 Uhr auf der Osnabrücker Straße in Richtung der Innenstadt unterwegs, als sie nach links auf ein Grundstück abbiegen wollte. Dabei übersah sie offenbar den entgegenkommenden Kradfahrer, der mit seiner Kawasaki in Richtung der Kaiserstraße fuhr. Durch den Aufprall kam der 39-Jährige zu Fall und blieb vor dem Pkw am Boden liegen. Ein Notarzt sowie eine ebenfalls alarmierte Rettungswagenbesatzung kümmerten sich um den ansprechbaren Mann und brachten ihn zur weiteren Versorgung ins Krankenhaus.

