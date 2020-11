Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Kraftfahrzeug-Kennzeichen gestohlen

HerscheidHerscheid (ots)

Kennzeichen-Diebe waren In der Winzenbecke unterwegs. Zwischen Montag, 17 Uhr, und Mittwochmorgen schraubten sie an zwei Fahrzeugen die amtlichen Kennzeichen ab. Hinweise bitte an die Polizei in Plettenberg, Telefon 02391/9199-0.

