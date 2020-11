Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Kunde will mit gefundener Bankkarte zahlen

LüdenscheidLüdenscheid (ots)

Ein Unbekannter versuchte am Donnerstag in einem Supermarkt im Sterncenter, seinen Einkauf mit einer gefundenen Bankkarte zu bezahlen. Vier Euro sollte er bezahlen, gab dreimal eine PIN ein, bis die Karte gesperrt wurde. So zahlte der Mann bar und entschwand. Weil er die Karte einfach liegen ließ, informierte das Personal die Polizei. Die fand heraus, dass der rechtmäßige Inhaber die Karte einen Tag zuvor auf der Heerstraße in Halver verloren und sie gesperrt hatte. Die Polizei ermittelt nun wegen Unterschlagung sowie versuchten Computerbetrugs und sicherte Aufnahmen aus der Überwachungskamera des Supermarktes.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell