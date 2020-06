Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Zeugenaufruf der Bundespolizei

Erfurt (ots)

Am Sonntag, kurz nach 9:00 Uhr, meldete sich ein 36-jähriger Deutscher bei der Bundespolizei in Erfurt. Der Mann gab an, im Bereich des Bahnhofs von einer Frau mit einem Reizstoffsprühgerät ins Gesicht gesprüht worden zu sein. Das Ganze ging so schnell, dass der 36-Jährige keine genaueren Angaben zu der Person machen konnte. Auch zum Grund des Angriffs konnte er nichts sagen. Die Beamten leisteten mittels einer Augenspülflasche Erste Hilfe und informierten den Rettungsdienst. Zur Ergreifung der mutmaßlichen Täterin sowie zur Aufklärung der Tat bittet die Bundespolizei um Mithilfe. Sachdienliche Hinweise zur Identität der bislang unbekannten Täterin sowie Hinweise zur Tat nimmt die Bundespolizeiinspektion Erfurt unter der Rufnummer + 49 (0) 361 65983 0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

