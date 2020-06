Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Festnahme durch die Bundespolizei

Erfurt (ots)

Heute kurz nach Mitternacht kontrollierten Bundespolizisten einen 32-jährigen Deutschen im Erfurter Hauptbahnhof. Bei der Überprüfung seiner Personalien im polizeilichen Informationssystem kam heraus, dass der Mann zur Festnahme ausgeschrieben war. Das Amtsgericht Erfurt hatte Haftbefehl erlassen, weil der in Erfurt Wohnende eine gegen ihn verhängte Geldbuße in Höhe von 1.500 Euro nicht bezahlt hatte. Das Bußgeld hatte das Jobcenter Erfurt gegen den 32-Jährigen erlassen. Nur weil seine Schwester zur Dienststelle kam und die bisher nicht eingebrachte Summe bezahlte, blieb dem Mann die Vollstreckung der Erzwingungshaft in Höhe von 30 Tagen erspart. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen konnte er die Dienststelle verlassen.

Die Bundespolizei in Mitteldeutschland ist auch bei Twitter online, folgen Sie uns unter @bpol_pir.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Erfurt

Michael Oettel

Telefon: 0361 65983 - 521

E-Mail: bpoli.erfurt.oea@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell