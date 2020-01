Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Raser des Donnerstagmorgens!

Gelsenkirchen (ots)

Ein Punkt, unter Umständen ein Monat Fahrverbot und 100 Euro Bußgeld drohen einem Daimler-Fahrer aus Essen nach einer Geschwindigkeitsüberschreitung auf der Kurt-Schumacher-Straße in Schalke. Innerhalb geschlossener Ortschaft war der Mann am Donnerstagmorgen, 9. Januar, anstatt mit erlaubten 50 km/h mit 79 Stundenkilometer unterwegs. Darüber hinaus stellten Polizisten, die dort in der Zeit zwischen 8.30 Uhr und 10 Uhr in Höhe der Berliner Brücke Geschwindigkeitsmessungen durchführten, noch 23 weitere Temposünder mit Geschwindigkeitsüberschreitungen fest. 21 von ihnen mussten vor Ort ein Verwarngeld bezahlen oder bekamen einen Zahlschein, gegen zwei Autofahrer, die mit 76 Stundenkilometern unterwegs waren, wurden Ordnungswidrigkeitenanzeigen geschrieben. Die Geschwindigkeit ist nach wie vor eine der Hauptunfallursachen für schwere Verkehrsunfälle. Zu hohe Geschwindigkeit gefährdet nicht nur den Raser selbst, sondern auch alle anderen Verkehrsteilnehmer.

