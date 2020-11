Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Geldbörsendiebstahl angezeigt.

MendenMenden (ots)

Am vergangenen Samstag, 14.11.2020, kurz vor 16 Uhr, wurde einer 61-jährigen Frau während des Einkaufes in einem Supermarkt an der Holzener Dorfstraße die Geldbörse aus ihrer Jackentasche gestohlen. Sie bemerkte den Diebstahl an der Kasse, als sie ihre Waren bezahlen wollte. Sachdienliche Hinweise an die Polizei in Menden erbeten.

