Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Auto Scheibe eingeschlagen

AltenaAltena (ots)

Unbekannte Diebe schlugen am gestrigen Morgen (in der Zeit von 10 Uhr - 10:45 Uhr) in der Friedhofstraße die Scheibe eines geparkten Mercedes ein und die Diebe nahmen die im Mercedes liegende Handtasche der 65-jährigen Geschädigten mit. Es entstand Sachschaden. Hier der erneute Appell der Polizei: Lassen Sie keine Wertegegenstände sichtbar im Fahrzeuginneren liegen. Bieten Sie potentiellen Dieben keine optischen Anreize. Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen an der o.g. Örtlichkeit nimmt die Polizei in Altena entgegen.

