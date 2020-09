Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Augenzeugen gesucht.

Walsdorf, L 27 (ots)

Am 22.09.2020, gegen 12:50 Uhr, befuhren zwei KFZ hintereinander die L 27 aus Richtung des Kreisverkehrs Walsdorf kommend in Richtung Rockeskyll. Der Fahrer des unmittelbar folgenden Fahrzeuges wollte dann das vor ihm befindliche Auto überholen, welches aber letztlich in diesen Überholvorgang hinein nach links in Richtung der Lavagrube abbog. Vor Ort gab es sodann gegenteilige Aussagen bzgl. des genauen Unfallhergangs. Zeugen der Geschehnisse werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle Daun in Verbindung zu setzen.

