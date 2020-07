Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Morgendlicher Alkoholunfall in Rheinzabern

Wörth am Rhein (ots)

Am Samstagmorgen, gegen 9 Uhr, befuhr ein Mitdreißiger mit seinem Pkw die Jockgrimer Straße in Richtung Ortsmitte Rheinzabern. Hierbei geriet er auf gerader Strecke nach rechts und streifte zwei geparkte Pkw. Das unfallverursachende Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Bei der Unfallaufnahme wurde bei dem Fahrer eine Alkoholbeeinflussung festgestellt. Ein Vortest ergab einen Alkoholwert von 2,2 Promille. Aus diesem Grund wurde eine Blutprobe angeordnet und der Führerschein sichergestellt. An den beteiligten Pkw entstand ein Gesamtschaden von etwa 10 000.-EUR.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau

Polizeiinspektion Wörth

Telefon: 07271-92210

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell