Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Hilferufe nach Zuckerschock

Germersheim (ots)

Über laute Hilferufe im Bereich des Germersheimer Kirchplatzes wurde die Polizei Germersheim am 11.07.2020 gegen 17:15 Uhr informiert. Die eingesetzten Beamten konnten schließlich eine Wohnung in unmittelbarer Nähe ausfindig machen, aus welcher die Rufe kamen. Durch ein offenes Fenster konnte die Wohnung betreten werden. Eine 70 Jahre alte Frau war nach einem Zuckerschock gestürzt und in eine hilflose Lage geraten. Die Frau wurde durch den hinzugezogenen Rettungsdienst behandelt.

