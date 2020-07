Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Lingenfeld - unerwarteter Tierbesuch

Lingenfeld (ots)

Zu einem unerwarteten Tierbesuch kam es im Garten einer 40 Jahre alten Frau in Lingenfeld. Diese stellte dort eine Schlange fest und übersandte Bilder an die Polizei. Nach fachkundiger Beratung konnte in Erfahrung gebracht werden, dass es sich bei der Schlange um eine ungefährliche Ringelnatter gehandelt hat. Diese wurde im Anschluss schonend an ein nahes gelegenes Gewässer verbracht.

