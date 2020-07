Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Von Fahrbahn abgekommen und Weidezaun beschädigt

Schweighofen (ots)

Ca. 500 Euro Sachschaden verursachte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in der Zeit von 10.07.2020 - 11.07.2020. Dieser befuhr die zurzeit wegen Bauarbeiten gesperrte Strecke zwischen Windhof und Schweigen, wo er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam und dort mit einem Weidezaun kollidierte. Dieser wurde über eine Länge von 30 m beschädigt.

Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizei in Bad Bergzabern, Tel. 06343 93340 oder per E-Mail pibadbergzabern@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

