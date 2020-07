Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfallflucht Paul-Gillet-Platz

Edenkoben (ots)

Am Freitag, den 10.07.2020, kam es in der Zeit von 08:50 Uhr bis 11 Uhr, auf dem Parkplatz am Paul-Gillet-Platz in Edenkoben zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Geschädigte hatte sein Fahrzeug dort ordnungsgemäß abgestellt und konnte bei seiner Rückkehr einen frischen Unfallschaden an der hinteren linken Seitentür feststellen. Dieser Schaden dürfte durch das Öffnen einer Fahrzeugtür eines neben dem Geschädigten geparkten Fahrzeuges entstanden sein. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu bemühen.

Hinweise nimmt die Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323-955-0 entgegen.

