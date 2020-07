Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Herxheim

Herxheimweyher

Landau: Vier Fahrer aus dem Verkehr gezogen

Herxheim / Herxheimweyher / Landau (ots)

Gleich drei Autofahrer und ein Rollerfahrer wurden am Donnerstag durch die Polizei Landau aus dem Verkehr gezogen. Weil das Rücklicht seines Autos defekt war, wurde ein 20-jähriger Autofahrer war am Nachmittag in Herxheim einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Kontrolle wurden Auffälligkeiten bei dem Fahrer festgestellt und er räumte ein Marihuana konsumiert zu haben. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Ein 63-jähriger Autofahrer war bei Herxheimweyher aufgrund seiner Fahrweise aufgefallen. Bei dem Fahrer wurde durch die Beamten Alkoholgeruch festgestellt, ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,64 Promille. Auch ihm wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet. In Landau musste ein 26-Jähriger seine Autofahrt beenden, weil er ohne die erforderliche Fahrerlaubnis unterwegs war. Der 26- Jährige hatte seine ausländische Fahrerlaubnis nicht umschreiben lassen, obwohl er bereits länger als ein halbes Jahr in Deutschland lebte. Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis zu. Erneut in Herxheim wurde abends gegen 20.30 Uhr ein 43-jähriger Fahrer eines Kleinkraftrades kontrolliert. Auch er hatte Alkohol getrunken und musste seine Fahrt beenden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,76 Promille, ein Ordnungswidirigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

