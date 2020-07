Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Maikammer - Rennradfahrer schwerverletzt

Maikammer (ots)

Auf der Kalmithöhenstraße (L 515) verunglückte gestern Mittag (09.07.2020, 15.40 Uhr) ein 51-jähriger Rennradfahrer. Vermutlich infolge eines Fahrfehlers stürzte er in einer Linkskurve in Höhe des Parkplatzes "Hahnentritt" über seinen Lenker und verletzte sich schwer. Er musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

