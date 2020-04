Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Verstoß gegen die Coronaschutzverordnung

53879 Euskirchen (ots)

Am frühen Mittwochmorgen stellte eine Polizeistreife einen Pkw auf dem Parkplatz der Kreisverwaltung fest. Nach der Belehrung über das Vorliegen einer Ordnungswidrigkeit ergab eine weitere Befragung, dass die drei Personen weder in familiärem Zusammenhang stehen noch in einer häuslichen Gemeinschaft leben. Ihnen wurden Platzverweise erteilt. Es wurde eine entsprechende Ordnungswidrigkeitenanzeige gefertigt. Ihnen drohen nun jeweils Bußgelder in Höhe von 200 Euro.

