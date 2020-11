Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Garagentore und Baucontainer aufgebrochen

IserlohnIserlohn (ots)

In der Nacht zum Mittwoch wurden an der Straße Zur Friedenseiche zwei Garagentore aufgebrochen. Die Eindringlinge machten jedoch offenbar keine Beute. Eines der Tore wurde erheblich beschädigt.

An der Seilerseestraße öffneten Unbekannte in derselben Nacht gewaltsam vier Baucontainer. Sie nahmen einen Kanalbaulaser und einen Schlagschrauber an sich.

Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9199-0.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell