Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zeitungsbotin das Auto geklaut

HemerHemer (ots)

Heute Morgen wurde einer Zeitungsbotin das Auto gestohlen. Gegen 4 Uhr hatte die Botin ihren Wagen mit laufendem Motor Am Branddorn gestoppt, um Zeitungen auszuliefern. Plötzlich sah sie, wie eine unbekannte Person in ihren Wagen stieg und losfuhr. Später wurde der Wagen in 400 Meter Luftlinie, an der Ecke Gartenstraße/Am Potthofe, wiedergefunden. Der Dieb hatte lediglich Zigaretten mitgenommen.

