POL-PDKL: Untersagung der Weiterfahrt wegen unzureichender Ladungsicherung

Beamten der Schwerverkehrsüberwachung fiel am Mittwochnachmittag ein Sattelzug auf, bei dem am Auflieger beide Seiten deutlich erkennbar über das zulässige Maß verbreitert waren. Die geladenen Reifen hatten sich stark in die seitlichen Schiebeplanen gedrückt. Durch die unsachgemäße Sicherung der Reifen hatte sich die Ladung verschoben und bereits die vorhandenen Sicherungsspriegel am Auflieger verbogen. Die Beamten der Schwerverkehrsüberwachung untersagtem dem Fahrer die Weiterfahrt bis eine entsprechende ordnungsgemäße Ladungssicherung bzw. Umladung der Ladung erfolgt ist. Neben einem Bußgeldverfahren wurde auch ein Verfahren zur Vermögensabschöpfung gegen den Fahrzeughalter eingeleitet. |zvd

