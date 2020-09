Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Streit endet in wechselseitiger Körperverletzung

Rockenhausen (Donnersbergkreis) (ots)

Am Dienstagnachmittag endete in der Bezirksamtsstraße ein Streit zwischen einem 40-Jährigen und einem 22-Jährigen in einer wechselseitigen Körperverletzung. Nach zunächst verbalen Streitigkeiten sprühte der 40-Jährige dem ihm bekannten 22-Jährigen mit einem Tierabwehrspray ins Gesicht. Dieser riss den 40-Jährigen daraufhin zu Boden und schlug ihm mehrfach mit der Faust ins Gesicht, wobei dieser unter anderem eine Platzwunde am Hinterkopf erlitt. Der 22-Jährige erlitt eine Augenreizung. Da der 40-Jährige erheblich alkoholisiert war, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Das Tierabwehrspray wurde zu Beweiszwecken sichergestellt. |pirok

