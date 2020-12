Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Nach Unfall am Wiehenweg: Polizei sucht zeugen

LübbeckeLübbecke (ots)

Nachdem ein am vergangenen Wochenende im Wiehenweg abgestellter Ford Transit beschädigt wurde, ermittelt die Polizei wegen des Verdachts auf Unfallflucht und sucht Zeugen. Eine erste Spur auf den bisher unbekannten Verursacher haben die Beamten aber bereits. Am Unfallort gegenüber der Georgstraße blieben diverse Scherben zurück, die den Ermittlungen zufolge zu einem älteren Modell eines Ford Focus, Kombi gehören.

Der Nutzer des Transit gab gegenüber den Beamten an, dass ihm am Samstag gegen 18 Uhr noch kein Schaden an seinem blauen Firmenfahrzeug aufgefallen sei. Am Sonntagmorgen bemerkte er dann an der linken vorderen Seite die Beschädigungen. Hinweise auf den Verursacher werden von der Polizei erbeten unter Telefon (05741) 2770.

