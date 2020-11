Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Randalierer mit gestohlenem Fahrrad erwischt

EspelkampEspelkamp (ots)

Einsatzkräfte der Polizeiwache Espelkamp wurden am Freitagmittag zu einem Einsatz in der "Alte Waldstraße" gerufen. Dort hatte ein 39-Jähriger randaliert. Als die Beamten vor Ort eintrafen, konnten sie den Espelkamper zur Raison bringen. Im Rahmen der Kontrolle überprüfte die Streifenwagenbesatzung zudem das vom Mann mitgeführte Fahrrad. Dabei kam heraus, dass das Trekkingrad im Jahr 2013 im Kreis Steinfurt entwendet wurde. Nun befindet es sich in amtlicher Verwahrung.

