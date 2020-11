POL-MI: Polizei stellt mutmaßliche Fahrraddiebe

Polizei Minden-Lübbecke

Minden (ots)

Als der Angestellte (28) eines Sicherheitsdienstes am Donnerstagabend gegen 23.30 Uhr im Bereich der Fahrradständer am Bahnhof zwei auffällige Personen beobachtete, rief er die Polizei. Kurz darauf stellte der Mann fest, dass sein eigenes zuvor verschlossenes Fahrrad nicht mehr an Ort und Stelle war. Die Personen hingegen hatten sich offenbar mit diesem, einem weiteren Rad und einem roten Fahrradanhänger entfernt.

Bei der anschließenden Polizeifahndung konnten die zwei tatverdächtigen Mindener (14, 23) am ZOB von den Beamten angetroffen werden. Dabei verstrickten sich beide in Widersprüche. Die ersten Ermittlungen erhärteten den Tatverdacht der Beamten, sodass man unter anderem ein schwarz-gelbes Mountainbike sicherstellte.

Während der Ältere nach Feststellung seiner Personalien vor Ort entlassen wurde, brachte man den Jüngeren auf die Wache. Dieser war zuvor von einer Wohneinrichtung vermisst gemeldet worden, wohin man ihn nach Abschluss der Maßnahmen zurückbrachte und in die Obhut einer Betreuerin übergab. Beide Tatverdächtigen müssen nun mit einer Strafanzeige rechnen.

Die Ermittler erhoffen sich über eine Veröffentlichung eines Fotos des sichergestellten Mountainbikes Hinweise zu dessen Eigentümer. Dieser wird gebeten, sich unter Telefon (0571) 88660 bei der Polizei zu melden.

