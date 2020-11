Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Nach Parkplatzunfall: Zeugen gesucht

EspelkampEspelkamp (ots)

Nach einem Unfall auf dem Parkplatz am Marktkauf am Hindenburgring sucht die Polizei Zeugen. Der Vorfall ereignete sich bereits in der vergangenen Woche am Dienstag, 17. November.

Der 66-jährige Fahrer eines silberfarbenen Volvo hatte seinen Wagen am Vormittag gegen 10.30 Uhr dort abgestellt. Als der Mann nach seinem Einkauf rund eine Dreiviertelstunde später zu seinem Pkw kam, war dieser im vorderen Bereich der rechten Fahrzeugseite beschädigt. Die Beamten des Verkehrskommissariats bitten Zeugen, sich bei ihnen zu melden unter Telefon (05741) 2770.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: 0571/8866 1300/-1301 /-1302

E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de

http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de





Außerhalb der Bürozeit:



Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell