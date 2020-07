POL-FL: Klein Bennebek: Verkehrszeichen von Umleitungsstrecke gestohlen

Polizeidirektion Flensburg

In der Nacht zu Dienstag (28.07.20) wurden in Klein Bennebek in der Straße Siehfeld alle Verkehrszeichen gestohlen. Die Straße ist derzeit eine Umleitungstrecke wegen der Bauarbeiten auf der L 40 und entsprechend beschildert. Es fehlen nun u. a. die Schilder zum Verbot der Einfahrt, der Begrenzung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit und Hinweisschilder auf die Umleitung.

Wer Hinweise zu der Tat geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeistation Kropp (Tel.: 04624/4506680) in Verbindung zu setzen.

