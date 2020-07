Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Kappeln: Trickdiebin mit langen schwarzen Haaren und braunem Passat gesucht

Kappeln (ots)

In Kappeln und Steinbergkirche gab es in den letzten Tagen mindestens zwei Handydiebstähle durch eine auffällige Frau. In beiden Fällen ähnelt sich die Beschreibung der Verdächtigen. Sie hat hüftlange schwarze Haare und ist ca. 175 cm groß. In einem Fall wurde sie in einem braunen Passat gesehen.

Am vergangenen Freitagabend (24.07.20) hielt sich die Frau gegen 21:40 Uhr in einem Restaurant am Hafen in Kappeln auf. Dort wollte sie ein Getränk mit einem 200 Euroschein bezahlen. Da dies nicht möglich war, verließ sie das Lokal. Anschließend stellte die Bedienung fest, dass ein Samsung Note 9 fehlte. Die Frau soll mit einer weiteren Person in dem braunen Passat Richtung Schleibrücke gefahren sein.

Am Sonnabend (25.07.20) war die gleiche Frau in einem Haarstudio am Wasserwerk in Steinbergkirche. Gegen 10:00 Uhr wollte sie dort ein Haarshampoo ebenfalls mit einem 200 Euroschein bezahlen. Sie legte ihre Tasche auf den Tresen und verwickelte die Geschädigte in ein Gespräch. Auch dort ging sie ohne einzukaufen. Anschließend fehlte ein Samsung Galaxy S 20.

Zeugen, Hinweisgeber und ggf. weitere Geschädigte werden gebeten, sich bei der Polizei in Kappeln (Tel.: 04642/9655901) zu melden.

