Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Kappeln: Leerstehendes Restaurant abgebrannt - Hinweisgeber gesucht!

Kappeln (ots)

In der Nacht zu Montag (27.07.20) brannte in Kappeln in der Flensburger Straße ein leerstehendes Restaurant ab. Es entstand ein Sachschaden von mehreren 100.000 Euro. Die Kriminalpolizei schließt Brandstiftung nicht aus und sucht Zeugen.

Das Feuer wurde gegen 01:00 Uhr bemerkt und führte zu einem Vollbrand des seit einigen Jahren leerstehenden Gebäudes. Die Brandursache ist unklar. Die Kriminalpolizei Schleswig ermittelt allerdings in Richtung Brandstiftung und bittet darum, dass Zeugen und Hinweisgeber, die zwischen 22:00 - 01:00 Uhr verdächtige Beobachtungen oder Personen gesehen haben, sich zu melden (Tel.: 04621 - 840).

Der Bereich um den Einsatzort war bis ca. 08:15 Uhr großräumig gesperrt. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand.

